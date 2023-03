Futsal Civitavecchia a caccia del riscatto • Terzo Binario News

Sabato al Lottatori sfida da vincere con il Valencia, in C2 il Santa Severa agguanta la vetta

La Futsal Civitavecchia perde malamente ma la classifica resta invariata. Il 5-0 patito dai nerazzurri sul campo del Casalotti nell’ottava in serie C1 lascia l’amaro in bocca tuttavia senza compromettere alcunché in ambito salvezza.

Nella sfida di Roma il primo tempo è chiuso 1-0 senza che si potesse presagire la goleada dei padroni di casa.

Invece vuoi per le dimensioni del campo ridotte, vuoi per un calo di concentrazione, sono state tante le reti divorate. E alla fine il Casalotti ha potuto esultare.

«Nella prima metà di gara – spiega mister Umberto Di Maio – c’è stato un equilibrio sostanziale mentre nella ripresa sono arrivate sì tre reti del Casalotti ma tutte nel finale partita, quando c’eravamo sbilanciati. È andata male, nonostante si siano colpiti un palo e una traversa e le parate buone del loro portiere. Abbiamo commesso errori in fase di impostazione sfruttati bene dall’avversario. Occasioni a parte, la Futsal è andata sotto i suoi standard». E dire che si veniva da un bel 5-2 rifilato all’Aranova (ora a quota 29) nella sfida del Lottatori, con i centri di Cristian Trappolini (2), Alessio De Amicis, Alessio Donati e Daniele Romano. «Eravamo reduci da sei risultati utili consecutivi, ecco perché la sconfitta è indolore. In classifica le altre hanno perso tutte, quindi la salvezza matematica si avvicina, a cinque gare dalla fine». Infatti i nerazzurri restano settimi con 30 punti. Sabato diventa obbligatoria l’operazione-riscatto, visto che a Borgata Aurelia arriva il Valentia penultimo in classifica.

In C2 girone D riesce al Santa Severa Futsal l’aggancio in vetta alla Canottieri Lazio. È un aggancio che però verte sulla giornata di riposo osservata dai romani e i neroverdi ne hanno approfittato. Senza fare particolare fatica, visto che nell’incontro disputatosi al PalaDeAngelis la gara non c’è mai stata: 13-1 il finale contro la Bf Sport. Nella sagra delle reti il mattatore è stato Patrizio Maggi, che ne ha messe a segno quattro ed è vicecapocannoniere del girone con 40 marcature, tre per capitan Jeanpier Gaone, due di Simone Petito e una ciascuno per Riccardo Astori, Manuel Morra, Mattia Ranzoni e Marco Tirante. Come accennato, in classifica in testa ci sono i santaseverini e la Canottieri Lazio con 48 punti mentre è staccatissimo lo Sporting Club Santos, a quota 33. Sabato la compagine di mister Vincenzo Di Gabriele sarà di scena a Vignanello, contro un quintetto in zona play-out.