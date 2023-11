Futsal: Civitavecchia a caccia dei piani alti, al Santa Severa urgono punti • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia deve restare sulla cresta dell’onda, così da godersi un campionato di vertice e di crescita; il Santa Severa invece deve fare punti specie negli scontri diretti perché l’ultimo posto, per quanto in condominio con altre tre squadre, è posizione scomoda anche per una neopromossa.

Questa la situazione nel girone A di C1 alla vigilia della settimana giornata che si disputa oggi pomeriggio.

Un passo indietro: i nerazzurri sono in un momento di grazia, culminato con il pareggio per 4-4 nella tana della capolista Canottieri Lazio.

Una gara gagliarda degli uomini di Umberto Di Maio, che poteva persino portare al colpaccio, senza qualche errore sotto porta. Alla fine è andata bene così, un punto prestigioso che tiene i civitavecchiesi nelle zone nobilissime della classifica. Su tutti spiccano le tre reti messe a segno da Simone Mondelli oltre al gol di Luca Bellumori.

Adesso la Futsal è al quarto posto in classifica ma passo passo sta conquistando quella salvezza che rappresenta l’obiettivo stagionale per poi magari avviarsi ad altri traguardi. Oggi alle 15 all’Ivan Lottatori si scende in campo contro la Lidense. A detta di mister Di Maio la sfida odierna rappresenta lo spartiacque della stagione: «perché – spiega – in questa fase di inizio campionato si viene dal pari contro la capolista e da questo momento in poi chi gioca contro il Civitavecchia vuole andare oltre le proprie possibilità. La Canottieri sabato scorso stava perdendo 3-0 e negli ultimi dieci minuti ha saputo rimontare. Oggi contro la Lidense sarà una sfida impegnativa, ma ci siamo allenati bene i settimana, con l’obiettivo di dare continuità alla prestazione di sabato scorso anche perché vincere di darebbe ancor più abbrivio. Di vantaggioso, per noi, c’è l’assoluta mancanza di pressione, che ci permette di giocare sereni». Non saranno della partita Tiziano Moretti, Cristan Giovani e Alessio Donati.

Nei guai il Santa Severa, battuto sette giorni al PalaDeAngelis per 4-3 dall’Anguillara, fino a quel momento ultimo insieme ai neroverdi. Un passo falso pesante, che inguaia la squadra di Vincenzo di Gabriele. Nulla di compromesso, anche perché con i santaseverini in fondo alla graduatoria con 4 punti ci sono Cccp 1987, Santos e Vigor Perconti però fin da oggi serve un’inversione di rotta. E c’è uno scontro diretto da vincere, visto che il Santa Severa è ospite proprio del Cccp 1987.