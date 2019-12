Fusione Cerveteri Ladispoli, costituito il comitato - Terzo Binario News

Nella serata di lunedì 30 dicembre 2019, così come deciso nell’Assemblea svoltasi a Cerveteri il 14 dicembre scorso, si è costituito a Ladispoli il Comitato per la fusione delle due città.



Nei prossimi giorni il Direttivo nominato e i promotori si riuniranno per un primo confronto nel quale si decideranno le prossime iniziative e il piano di lavoro da adottare. In questo ambito si procederà anche a presentare il Comitato ed il suo Statuto ed a programmare l’informazione ai cittadini e alle cittadine di Cerveteri e Ladispoli.

Potere al Popolo che in questi mesi ha promosso il rilancio del progetto di fusione, continuerà ad informare e a sostenere in modo convinto questo progetto ed il Comitato da poco costituito.

Il Comitato, come previsto dallo Statuto, porterà avanti la propria iniziativa in modo autonomo e slegato da ogni vincolo o subordinazione a partiti, amministrazioni o a qualsiasi altra realtà organizzata che opera nel territorio.