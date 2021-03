Furto nel negozio di biciclette in via delle Vigne Nuove, Municipio III. Ignoti – poco dopo le 4 di venerdì 19 marzo – sono entrati in azione.

I malviventi – che indossavano i guanti, con volto travisato dal cappuccio – hanno portato via dieci biciclette, poi sono fuggiti (probabilmente a bordo di un furgone di colore bianco).

Sul posto le Volanti, tratta il distretto Fidene-Serpentara.

c.b.