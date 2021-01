Due peruviane sono state deferite in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Su una di loro, una 29enne, pendeva una nota di rintraccio per custodia in carcere. L’episodio è accaduto alle 15,24 di giovedì 31 dicembre in via Gradoli.

Le due ladre erano entrate in azione al Conad di via Cassia: notate, sono state inseguite dal direttore del negozio. Sul posto la Polizia.