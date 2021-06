Furto in frutteria: ecco chi è stato - Terzo Binario News

E’ circa l’una del mattino, quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, intervengono prontamente presso una frutteria, accogliendo la segnalazione di alcuni residenti di rumori molesti.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti, dopo aver constatato la rottura della porta in vetro del negozio e l’avvenuto furto del registratore di cassa, hanno dato il via a ferrate ricerche nella zona per intercettare il ladro.

Nelle more, il malvivente, era ritornato sul luogo del reato per completare quanto iniziato, tentando di portar via della merce su un carrello, ma ad attenderlo vi erano gli agenti del commissariato Anzio-nettuno che, intercettata immediatamente la sua via di fuga, sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo.

C.A., italiano di 41 anni, all’atto del controllo ha iniziato a sferrare calci e pugni contro i poliziotti che hanno provveduto, così, a bloccarlo e metterlo in sicurezza nell’auto di servizio.

Al termine degli accertamenti C.A. è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e la merce è stata riconsegnata al proprietario del negozio.

I poliziotti rimasti contusi sono stati refertati con 10 giorni di prognosi.