Furti nelle frazioni: chiamano il 112 ma i ladri non ci sono - Terzo Binario News

Unico reato accertato: il ‘saccheggio’ di un mastello dei rifiuti

Nessuna denuncia di furto sarebbe stata presentata alle stazioni dei carabinieri di Passoscuro, Cerveteri o Campo di Mare. Questo quanto risulta a terzobinario.it.

Anzi l’unica denuncia che è stata sporta riguarda sì un furto ma di un mastello per la raccolta indifferenziata dei rifiuti. In questi giorni si parla molto proprio di effrazioni all’interno delle abitazioni e delle ville situate soprattutto nelle zone Zambra e Borgo San Martino.

Ma a dare rinforzo ai militari dell’Arma in servizio in zona sono arrivate anche delle pattuglie provenienti dal Reggimento regionale. Quindi, il presidio sembra monitorato sotto il punto di vista del controllo del territorio, sebbene la percezione dei cittadini appaia molto diversa.

Non solo: sembrerebbe che le telefonate giunte ieri sera – mercoledì 2 settembre – al numero unico per le emergenze 112, siano state dei buchi nell’acqua, nel senso che i Carabinieri sono andati a verificare ma non erano stati commessi reati.

Non si esclude neanche che a chiamare possano essere stati dei mitomani oppure qualcuno interessato a dimostrare che il territorio cerite sarebbe sotto attacco da parte della piccola criminalità.