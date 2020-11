Furti a Monteverde: arrestati - Terzo Binario News

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte, hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari a carico di due cittadini extracomunitari responsabili di numerosissimi furti in danno di bar, rivendite di tabacchi, distributori di bevande nell’Ospedale San Camillo, distributori di carburante: tutti situati nel quartiere Monteverde. I malviventi utilizzavano in alcuni casi dei pali metallici per segnaletica stradale, divelti dal marciapiede per sfondare le vetrate.

Le indagini sono iniziate a seguito dei primi furti perpetrati nottetempo in danno di un negozio di materiale elettrico e di una filiale della banca IBL, siti in Circonvallazione Gianicolense. Le immagini dell’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso dell’istituto di credito hanno immortalato due individui con al seguito due cani, uno dei quali forzava la porta d’ingresso, introducendosi poi all’interno del locale.

Le successive indagini hanno permesso di identificare entrambi i soggetti, un egiziano di 33 anni e un somalo 39enne.