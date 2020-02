Furio Camillo: si rompe la scala mobile, gradino sprofondato - Terzo Binario News

Guasto alla stazione Furio Camillo (linea A della metropolitana) avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio. Il gradito, come testimoniato dalla foto, è ‘sprofondato’. Non risultano esserci feriti.

“Solo due giorni fa il Campidoglio annunciava di aver proceduto alla manutenzione delle scale mobili della stazione metro Furio Camillo. Stasera sono venute giù”. Così Luciano Nobili (Iv), che ha aggiunto: “Cos’altro deve succedere perché la Raggi e il M5S prendano atto del fallimento e liberino Roma dalla loro incapacità?”.

Questo quanto veniva riferito pochi giorni fa: “Si è svolto ieri 6 febbraio, con esito positivo, il collaudo di una scala mobile sottoposta a revisione speciale nella stazione della metro B di Magliana. L’impianto sarà rimesso in esercizio dopo il rilascio della documentazione da parte degli Enti che ne autorizzano la riattivazione. Il collaudo del secondo impianto di Magliana è previsto all’inizio della settimana prossima. Sono oggi in corso attività di collaudo per revisione speciale dei tre servo scala della stazione della metro A di Lepanto.Collaudata nei giorni scorsi con esito positivo anche una scala mobile alla stazione metro A di Furio Camillo”.