Furgone resta incastrato sotto il ponte (FOTO) - Terzo Binario News

Un furgone cassonato è rimasto incastrato sotto il ponte. È accaduto alle 11,20 di sabato 30 gennaio in via Acqua Acetosa Ostiense, all’altezza di via Cristoforo Colombo.

Sul posto i Vigili del fuoco con la squadra 11A della sede Eur. Per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e per poterlo estrarre è stata necessaria l’autogru de La Rustica. Secondo quanto riferito dai pompieri, non ci sono stati feriti e la viabilità locale è stata interdetta al traffico.