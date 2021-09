Furgone in fiamme a Cerveteri, Vigili del Fuoco al lavoro - Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Bracciano questo pomeriggio sono intervenuti per un incendio furgone a Cerveteri in via Fontanile della Regina.

Arrivati sul posto i Vvf si sono trovati dinanzi il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. Dopo una rapida analisi hanno deciso di utilizzare il liquido schiumogeno, come sostanza estinguente, in modo da annullare il più rapidamente possibile l’incendio ormai sviluppatosi.

Il rapido lavoro di estinzione da parte dei Vigili del fuoco di Bracciano ha evitato che le fiamme si propagassero alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e alle abitazioni adiacenti.

Sul posto erano presenti i Carabinieri di Cerveteri e la polizia locale per i rilievi del caso. Non si sono registrati feriti.