Furgone in fiamme a Cerveteri - VIDEO - Terzo Binario News

Successo stanotte all’alba in largo Almunecar, nessun ferito e pompieri al lavoro

Un’alba di domenica d’inverno come tante, con la consegna dei giornali. Se non fosse che quella consegna è stata movimentata dal furgone del servizio stampa in fiamme.

Questo quanto accaduto 4.40 in largo Almunecar fra il Maury’s e l’edicola. A prendere fuoco il vano motore del furgone. L’autista è rimasto illeso, mentre le cause che hanno generato l’incendio che sembrano accidentali.

Dello spegnimento si è occupata la squadra la 26A del distaccamento Vvf di Cerveteri. Soprattutto i pompieri sono riusciti a salvare l’edicola lì vicino nonostante il fuoco fosse molto severo.