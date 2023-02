"Fuori i soldi o niente telefono": 30enne arrestato per estorsione dai Carabinieri Eur • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma E.U.R. hanno arrestato un 30enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di estorsione.

L’attività investigativa è partita a seguito della denuncia di furto dell’I-phone sporta da un 27enne, originario di Palestrina ma residente a Roma.

I Carabinieri hanno accertato che l’indagato, lo scorso 21 Febbraio, si era appropriato del telefono del 27enne come garanzia per l’acquisto di sostanza stupefacente che i due avevano consumato insieme, richiedendo successivamente la somma di 70 euro per la restituzione.

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri si sono presentati all’appuntamento che indagato e vittima avevano concordato per lo scambio del denaro e del telefono e sono intervenuti bloccando l’uomo che aveva incassato la somma pattuita.

Il telefono è stato recuperato e riconsegnato al proprietario mentre il 30enne è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione. Presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio l’arresto è stato convalidato.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.