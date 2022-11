Fuori dal Comune, positivo l'incontro in via delle Azalee a Santa Marinella • Terzo Binario News

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e la consigliera delegata alla Viabilità Patrizia Befani hanno incontrato ieri mattina i cittadini del quartiere Fiori, in via delle azalee.

“Anche in questa occasione abbiamo ricevuto molti apprezzamenti sull’operato che questa amministrazione sta portando avanti con i numerosi interventi svolti fino ad ora – ha detto il sindaco Tidei – È stato possibile conoscere altrettante persone e ricevere anche suggerimenti per rendere migliore la qualità della vita. È stato un dibattito dal clima sereno e costruttivo. Siamo stati accolti da un bel gruppo di persone aperto non alle critiche ma ad una stretta collaborazione con l’amministrazione che ha avuto l’occasione di ricevere proposte serie sulle quali i tecnici, che hanno partecipato, si sono resi subito disponibili a prendere in considerazione le richieste da loro formulate. Siamo sempre più soddisfatti di tenere questi incontri, spostandoci nelle varie zone della città perché crediamo che soltanto tra la gente ed insieme ai nostri concittadini si possano risolvere le problematiche”.

A prendere parte all”Incontro fuori dal Comune’ anche l’assessora Avv. Roberta Gaetani, l’Arch. Ermanno Mencarelli, rappresentanti della società Gesam e il responsabile del contratto Leonardo Rotondi. “Siamo sempre disponibili a raccogliere le richieste dei cittadini, oggi nuovamente presenti a questi incontri, per risolvere le problematiche che ruotano attorno alla città – ha dichiarato la consigliera Befani – Questi appuntamenti sono aperti a tutti i cittadini e laddove ce ne fosse necessità siamo disponibili ad organizzare altrettanti spostamenti nelle varie zone della città”.