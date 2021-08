Fuochi di Ferragosto in piazza delle Naiadi a Tarquinia Lido - Terzo Binario News

Anche quest’anno avrà luogo il consueto spettacolo pirotecnico di Ferragosto che verrà svolto dalle ore 23:45 di domenica in prossimità di Piazza delle Naiadi a Tarquinia Lido (VT).

L’attuale situazione epidemiologica prevede di mettere in campo tutte le disposizioni relative alle misure di contenimento, di sicurezza e ordine pubblico.

La spiaggia antistante la piazza, verrà evacuata a partire dalle 15.00 dove verranno posizionate delle barriere in sabbia a protezione dell’evento.

Stessa cosa per il parcheggio antistante che verrà interdetto a partire dalle 15.30, riservato da quell’ora esclusivamente non più come parcheggio ma come luogo che verrà allestito per permettere alle persone diversamente abili di vedere i fuochi con un accompagnatore, in un numero contingentato.

L’ Ordinanza di chiusura al traffico veicolare e pedonale sarà uscita nelle prossime ore.

Le forze dell’ordine saranno impiegate sia al controllo dei varchi di accesso che nel garantire l’ordine pubblico, previsti dal piano safety.

Nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, si provvederà dunque alla disposizione di tutte le misure idonee per la gestione della Security e pronto soccorso, con l’ausilio delle forze dell’ordine, protezione civile, Aeopc, croce rossa e personale qualificato e specializzato.

Gli amanti dello spettacolo pirotecnico, dunque anche quest’anno potranno ammirare i fuochi realizzati dalla ditta Colonnelli FireWorks Srls, dall’arenile o da qualsiasi altro punto purché sia lontano dal luogo di sparo e dalle aree adiacenti che saranno accuratamente transennate e presidiate per assicurare che non ci siano pericoli di assembramenti.