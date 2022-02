Fuochi d'artificio fuori dal carcere per festeggiare il detenuto: identificati in sei a Civitavecchia - Terzo Binario News

Il mafioso festeggia il compleanno e i parenti, per omaggiarlo sparano fuochi di artificio fuori dal carcere. Venerdì sera intorno alle 23 sono stati identificati in sei da Carabinieri e Polizia nella campagna antistante il penitenziario di Aurelia durante il lancio.

Peraltro si è trattato di un secondo tentativo: infatti qualche sera fa gli uomini dell’Arma avevano rinvenuto degli scatoloni colmi di giochi pirotecnici pronti al lancio abbandonati nello stesso punto.

In quel caso la segnalazione sulla presenza degli scatoloni arrivò dagli agenti della Polizia Penitenziaria, preoccupati dagli oggetti contenenti polvere da sparo abbandonati vicino a un istituto penitenziario.

Tant’è vero che il Corpo ha avviato un’indagine interna per capire cosa potesse essere successo, sebbene la possibilità di un attacco alla casa circondariale fosse stata esclusa subito.

Quando i fuochi sono stati sparati, sono accorsi gli stessi uomini della Penitenziaria, della Polizia di Stato, come detto diversi reparti di Carabinieri e i Vigili del Fuoco, per accertare anche la pericolosità dei fuochi artificiali.

Non solo: c’era anche la possibilità concreta che la zona intorno ai lanci potesse incendiarsi. Visto il precedente di qualche sera prima, gazzelle e volanti erano già pronte a intervenire sulla zona, tanto da impiegare pochissimo tempo per arrivare e trovare gli otto ancora intenti a lanciare i fuochi pirotecnici.

Al momento dell’identificazione si è scoperto che si trattava di parenti del detenuto, compresi moglie e figlia 12enne. In un primo momento hanno fornito dei nomi falsi, per evitare che si scoprisse a chi fosse “dedicato” lo spettacolo pirotecnico messo in piedi e quindi risalire al loro congiunto.

Si tratta di un 40enne pugliese accusato di associazione mafiosa, in carcere per reati commessi in relazione al traffico illegale di petroli. Poi sono usciti i nomi veri e di conseguenza sono emersi i legami di parentela: a loro volta, gli stessi identificati hanno precedenti penali per reati molto seri.