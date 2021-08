Fuochi d'artificio e mascherine per il Ferragosto di Civitavecchia - Terzo Binario News

Per il Natale della Città il sindaco Tedesco ha disposto una delibera

In occasione del previsto affollamento per le manifestazioni del Ferragosto civitavecchiese, l’amministrazione comunale ha disposto l’uso delle mascherine per la serata del 15 agosto nelle zone interessate ai festeggiamenti.

«Come ogni anno» si legge nella delibera, «le celebrazioni di Ferragosto porteranno sul lungomare e nelle vie adiacenti migliaia di persone, e assisteremo al maggior affollamento durante lo spettacolo pirotecnico.

Per questo, vista la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio da Covid-19, si ordina l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le mascherine) a chiunque nella serata del 15 agosto, dalle 19 fino al termine dei fuochi d’artificio acceda o transiti nelle aree di via Garibaldi, piazza Betlemme, piazza della Vita, largo Marco Galli e lungomare Thaon de Revel.

Saranno ovviamente esentati i soggetti tutelati».