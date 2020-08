Fuochi a Civitavecchia, una cittadina: "Resto a casa, non si sa come mantenere il distanziamento" - Terzo Binario News

“Da cittadina affezionata alle tradizioni civitavecchiesi, mi sono chiesta come mai in merito allo spettacolo pirotecnico che è stato annunciato anche per questo anno dell’era Covid, non sia stato precisato quali misure precauzionali saranno messe in atto per evitare gli assembramenti che siamo abituati a vedere ad ogni evento che richiama folle di civitavecchiesi e come sarà possibile a tutti assistere in assoluta sicurezza.

E’ triste dover affermare che, in mancanza di indicazioni rassicuranti io, come tanti altri, sarò costretta a starmene a casa.

Cordiali saluti.

Una civitavecchiese

