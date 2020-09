Funerale Willy Monteiro Duarte: bandiere a mezz'asta a Ladispoli - Terzo Binario News

“Bandiere a mezz’asta in segno di lutto nel giorno dei funerali di Willy”. Così Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, nel giorno delle esequie del giovane deceduto a Colleferro.

“La vicenda che ha portato al barbaro omicidio del piccolo Willy ha scosso la nostra comunità, che oggi, attraverso il gesto simbolico di esporre a mezz’asta le bandiere davanti al palazzetto comunale, ha voluto esprimere la sua vicinanza e solidarietà nei confronti dei familiari del giovane ragazzo”.

“Questa tragedia è purtroppo lo specchio del degrado sociale che sta avanzando inesorabilmente nel nostro paese e più in particolare tra i nostri giovani”.

“Il nostro dovere è lavorare per fare in modo che certi episodi non accadano mai più. La città di Ladispoli chiede a gran voce che venga fatta giustizia e che ai colpevoli venga inflitta una pena esemplare”.