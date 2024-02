Funari porta il Cerveteri nella Rappresentativa Lnd Regionale • Terzo Binario News

Inizio d’anno scoppiettante per Lorenzo Funari, giovanissimo attaccante del Città di Cerveteri.

La punta frutto del vivaio etrusco attualmente in prima squadra e a disposizione del Mister Caputo, è stato infatti convocato con la Rappresentativa Lnd Regionale Under 19 per la partita di martedì 6 febbraio contro la Lodigiani al campo della Borghesiana.

Una grande gioia per Lorenzo, che segue la straordinaria emozione vissuta in occasione del suo primo gol in assoluto tra i “grandi”. Una rete di fondamentale importanza che ha consegnato i tre punti al Cerveteri contro il DuePiGreco Roma