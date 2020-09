Fumo nella vettura: preso un pusher 46enne a Casal Lumbroso - Terzo Binario News

Una nuova offensiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro lo spaccio di droga lungo le strade della Capitale e della Provincia ha portato, solo nelle ultime 24 ore, all’arresto di 8 persone e al sequestro di ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana.

In via del Pescaccio, zona Casal Lumbroso, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, notando le strane manovre fatte da un’utilitaria, hanno deciso di fermarla per un controllo. L’eccessivo nervosismo del guidatore – romano di 46 anni, pregiudicato – e le sue giustificazioni poco plausibili, hanno spinto i militari ad approfondire le verifiche, scoprendo, nascosti nell’abitacolo, 15 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,5 Kg, 255 euro in contanti e un telefono cellulare ritenuto collegato alle attività illecite dell’uomo.

Al Quarticciolo, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato due uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 42 anni, tutti pregiudicati, sorpresi in via Manfredonia subito dopo aver ceduto delle dosi di cocaina ad un loro “cliente”. In loro possesso sono state trovate complessivamente 11 dosi di “polvere bianca” e 340 ritenuti provento della loro attività illecita. L’acquirente è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe.

Altri 20 g di cocaina sono stati sequestrati dai Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro a un cittadino albanese di 21 anni, con precedenti specifici e nella Capitale senza fissa dimora. Il giovane pusher è stato sorpreso in azione in via Lorenzo, all’angolo con via Parini, dove aveva appena ceduto per 40 euro una dose ad un romano di 51 anni.

Un ragazzo romano di 16 anni, pregiudicato, è stato bloccato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca in via Dionisio, dopo essere stato notato depositare una busta all’interno del cortile di un condominio da cui ha, successivamente, prelevato degli involucri riponendoli nel suo marsupio. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti recuperando complessivamente 50 g di hashish e 30 g di marijuana.

In via Flaminia, i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta hanno fermato un cittadino egiziano di 42 anni, pregiudicato, sorpreso in possesso di 45 g di cocaina.

Poco dopo, i militari della Stazione Roma La Storta, nell’abitazione di un romano di 32 anni, incensurato, ubicata in via Pianezza, hanno rinvenuto e sequestrato 360 g di marijuana, 7 piante di cannabis indica in fioritura, un bilancino di precisione e il materiale utile al confezionamento delle dosi.

Una specifica attività di controllo è stata svolta dai Carabinieri per le vie dello storico rione di Trastevere, per prevenire in generale i reati nell’ambito della movida.

Una persona è stata denunciata mentre altri due sono stati segnalati, perché trovati in possesso di sostanza stupefacente ad uso personale, e identificate oltre 150 persone.

In Ponte Sisto, i Carabinieri hanno denunciato un 47enne romano, disoccupato e con precedenti, poiché si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari che lo stavano controllando, rivolgendosi anche nei loro confronti con frasi minacciose. Ricondotto alla calma è stato poi accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, e a seguito della perquisizione personale, trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un nunchaku, entrambi sequestrati. L’uomo è stato denunciato per resistenza a P.U., rifiuto di indicazioni sulla propria identità e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Due giovani sono stati invece trovati in possesso rispettivamente di 2,4 grammi di hashish e l’altro di 0,8 di marijuana, e segnalati, quali assuntori, alla locale Prefettura.