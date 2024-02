Fulmine e Quercia, due storie d'abbandono che si meritano un lieto fine • Terzo Binario News

Quando ce l’hanno portato, ci è stato consegnato come fosse un peso inimmaginabile. Il bambino, in auto, ha continuato a giocare col cellulare senza mai girare lo sguardo verso Fulmine, il suo cagnolino che, ignaro di quello che stava accadendo, ci ha seguite con curiosità.

Adesso è in un box! Centomila volte meglio rispetto alla catena che lo imprigionava ormai da anni.. Fulmine ha 12 anni, in perfetta salute e castrato.

Pesa appena 8 chili. Ma qualcuno vorrà adottarlo e farlo vivere dignitosamente per il resto della sua vita! Si trova in provincia di Firenze

Per info Barbara 348.8581671.

Quercia, tanti anni di canile e mai una richiesta, entrata nel 2017 dopo essere cresciuta a catena, mangiava quando, chi la deteneva legata, se ne ricordava e questo l’ha portata ad essere particolarmente gelosa della sua ciotola.

Ha un carattere buono ma leggermente dominante con i suoi simili, soprattutto appunto, mentre mangia. Nata nel 2013 è una taglia grande e tutta la vita passata senza carezze e affetto la stanno spegnendo, nei suoi occhi si inizia a leggere la rassegnazione di chi ormai non si aspetta più nulla.

Quercia si trova in un canile della Basilicata e si affida in tutto il nord e centro nord vaccinata, microchippata e sterilizzata, solo dopo consenso a iter conoscitivo e preaffido.

Per info

Cristina 3715820377

Maria Giovanna 3384976960