Fuga di gas in via Jaime Pintor: evacuata in via precauzionale scuola con all'interno alunni disabili - Terzo Binario News

In via Jaime Pintor presenti le pattuglie del III Gruppo Nomentano per fuga di gas che interessa la sede stradale.

In via precauzionale è stata disposta dai Vigili del fuoco l’evacuazione di una scuola media, con all’interno alcuni alunni disabili.

Gli agenti stanno procedendo a fornire ausilio agli studenti agevolando l’ uscita dall’edificio e hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area con relativa chiusura della strada.