Fuga di gas in via della Magliana - Terzo Binario News

Alle 10 di martedì 16 marzo la Sala operativa del Comando di Roma ha inviato una squadra di Vigili del Fuoco 11/A ed il Crrc (Carro rilevamento radioattivo chimico) in via della Magliana, all’altezza del civico 375, per una fuga di gas.

🔴🚧 #Roma #lavori – Via della Magliana



⛔ CHIUSA tra cavalcavia Viale Isacco Newton e Via delle idrovore della Magliana in entrambe le direzioni



🚗 rallentamenti nei pressi della chiusura#Luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) March 16, 2021

Durante dei lavori a ridosso della sede stradale, secondo quanto riferito dai pompieri, alcuni operai hanno rotto una tubatura di media pressione, causando una grande perdita di Gas.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e hanno richiesto la presenza dell’Acea e dell’Italgas, mentre la Polizia locale ha interdetto il passaggio delle persone e del traffico locale.

Questa la nota di Italgas: “Italgas informa che questa mattina a Roma, in via della Magliana all’altezza del civico 375, un’impresa estranea a Italgas al lavoro su propri sottoservizi, ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione. I tecnici Italgas, tempestivamente intervenuti, hanno individuato il guasto, messo in sicurezza l’area e si stanno adoperando per riparare nel più breve tempo possibile la condotta danneggiata. Durante l’intervento sarà garantita la continuità del servizio.”