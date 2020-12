Fuga di gas in via Canino: evacuate palazzine - Terzo Binario News

Fuga di gas in via Canino, nello scantinato di una palazzina. I vigili del fuoco – 13 di martedì 29 dicembre – sono giunti sul posto, dove è stata riscontrata la rottura di una tubazione al secondo piano.

Sono state evacuate le palazzine al civico 5 e 9 e interdetta al traffico tutta la via interessata. Stanno intervenendo tre Squadre dei pompieri che in via precauzionale hanno assicurato alle cure del 118 una persona anziana.