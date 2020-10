Fuga di gas in appartamento: stabile evacuato, intervento dei Vigili del fuoco a Civitavecchia - Terzo Binario News

Fuga di gas in un appartamento a Civitavecchia. L’episodio è avvenuto alle 21 di sabato 255 ottobre in via del Tiro a Segno, all’altezza del civico 14.

Sul posto immediato l’intervento del personale della caserma Bonifazi, che hanno evitato il peggio: grazie all’ausilio di attrezzatura atta alla ricerca di gas, i pompieri hanno notto un importante fuoriuscita di metano, provenire da una abitazione posta al piano terra di uno stabile di quattro piani.

Entrati nella proprietà attraverso il giardino, i Vigili del fuoco hanno intercettato una falla su una tubazione, pertanto hanno evacuato precauzionalmente lo stabile. Presenti anche i tecnici di Italgas, che hanno provvedevano al ripristino della tubazione.