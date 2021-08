Fuga di gas all'Anagnina, evacuazione temporanea - Terzo Binario News

Pompieri sul posto, Roma Capitale per le chiusure

Durante i lavori di scavo è stata danneggiata una tubazione Italgas di media pressione.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno isolato la zona ed effettuato rilevazioni strumentali in prossimità del luogo dello scavo.

CRRC, Funzionario di Servizio, 12A e 21A sul posto. Sono state temporaneamente evacuate cinque famiglie dalla palazzina adiacente, rientrate nei loro domicili dopo intervento di bonifica da parte dei VVF.

A causa di una grossa fuga di gas è stato evacuato un palazzo in viale Raf Vallone, zona Anagnina.

Presenti diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli agenti del VII Gruppo Tuscolano da circa mezz’ora hanno interdetto alla circolazione per motivi di sicurezza via Alberto Lupo, via Ettore Manni e Via Riccardo Billi.