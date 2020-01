Fuga di gas a Ostia: esplosione in appartamento, ferita donna - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Esplosione al secondo piano di un appartamento disposto su quattro livelli, probabilmente per una fuga di gas. E’ successo poco dopo le 7 di lunedì 20 gennaio in via Capo Soprano, a Ostia. Una donna, lievemente ustionata, e’ stata accompagnata al Grassi in codice giallo.

Sul posto la Polizia e i vigili del fuoco, a cui sarà affidato il compito di valutare l’agibilità o meno dell’alloggio. Durante le operazioni del caso, lo stabile e’ stato momentaneamente evacuato.