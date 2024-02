Frontale tra moto e automobile, 30enne trasportato in codice rosso al Gemelli di Roma • Terzo Binario News

Frontale tra moto e automobile, 30enne trasportato in codice rosso al Gemelli di Roma

Un romano di 30 anni e’ rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Rignano Flaminio.

L’uomo era in sella ad una moto Triumph, quando per cause ancora al vaglio dei carabinieri, al chilometro 39 della via Flaminia, si e’ scontrato frontalmente con una Fiat Panda. Il motociclista ha avuto la peggio dato che, lo schianto, lo ha scaraventato sull’asfalto.

A chiamare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti oltre a conducente dell’auto coinvolta nel sinistro. Sul posto, quindi, sono accorsi gli operatori del 118 che, dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, lo hanno trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma.

Le sue condizioni, seppur gravi, non sarebbero tali da far temere per la sua vita. I carabinieri della stazione Rignano Flaminio hanno effettuato i rilievi per stabilire le responsabilita’ di quanto accaduto.