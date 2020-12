Frode sul carburante scoperta dalle Dogane di Civitavecchia - Terzo Binario News

Nei guai i distributori di carburante in provincia di Viterbo legati a un’unica rete commerciale

Nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti di natura tributaria, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Civitavecchia hanno portato a termine un’indagine scattata dai controlli contro le frodi sui prodotti energetici avviata nei confronti di alcuni distributori di carburante in provincia di Viterbo legati a un’unica rete commerciale.

Campanello d’allarme i rifornimenti in alcuni punti vendita al dettaglio eseguiti da anonime autocisterne in orari inusuali o da fornitori non riconducibili al settore.

L’attività ha così permesso di smascherare un modus operandi che ripercorre lo schema delle frodi a carosello attraverso fatture false.

Presente in questo caso anche un «buffer», un ulteriore soggetto previsto per allungare la catena cliente-fornitore e nascondere così l’attività illecita.

Contestate, una volta chiuse le indagini, violazioni a carico della società «buffer» per un milione e ottocentomila euro per il solo anno di controllo 2018.