Frigo abbandonato in via dei Tigli all'Olmetto di Ladispoli: "Urgono le fototrappole" • Terzo Binario News

Non è il solo rifiuto in strada: anche sacchi di spazzatura e giacciono a terra

Ancora abbandono rifiuti incontrollato all’Olmetto: la sera del 15 agosto, intorno alle 22,30 da un furgone bianco sono stati lasciati degli elettrodomestici ed altri rifiuti (nella foto) in via dei Tigli all’Olmetto.

Purtroppo i residenti non sono riusciti a prendere il numero di targa.

Ma al di là di questo caso la zona subisce questi gesti quotidianamente come si evince dagli altri scatti presenti anche su Amici di Olmetto.

Sono anni che i residenti lamentano l’abbandono di rifiuti in zona e chiedono controlli e fototrappola per contrastare il fenomeno ma non sono mai stati presi in seria considerazione.

A detta dei residenti, basterebbero due telecamere per registrare gli accessi e, periodicamente, qualche fototrappola, per scoraggiare questi vili gesti ma nulla di ciò è stato mai neanche impostato.

Ma questi, oltre all’inciviltà sono anche un danno per la cittadinanza costretta a recuperare rifiuti di ogni genere, anche pericolosi ed infiammabili in quanto spesso lasciati su aree aperte al pubblico transito.

Olmetto era anche nelle dichiarazioni programmatiche del sindaco, ma si direbbe, solo a parole”.