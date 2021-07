Friggitrice in fiamme al bar, intervento dei pompieri di Civitavecchia - Terzo Binario News

Attimi di paura al Navy Bar di Civitavecchia.

Nel primo pomeriggio di oggi nell’esercizio commerciale sito in via Tarquinia 33 è andata in fiamme la friggitrice, generando oltre a tanta paura da parte del personale e degli avventori, moltissimo fumo che ha invaso tutto il locale.

Una volta dato l’allarme, gli uomini della Bonifazi sono immediatamente giunti sul posto estinguendo le fiamme generate dalla friggitrice e grazie all’alta professionalità hanno evitato che il fuoco coinvolgesse l’intero locale con conseguenze ben più gravi.

Non si è registrato nessun ferito.