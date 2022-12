Frenata brusca per la tariffa puntuale a Ladispoli • Terzo Binario News

Dopo gli annunci trionfali e le buone intenzioni pre-natalizie dell’Assessore Pierini circa l’attivazione di isole ecologiche computerizzate già a fine anno sembra proprio che l’oggettiva difficoltà di realizzazione stia emergendo.

Nessuno vuole minimizzare l’importanza della raccolta differenziata ed il fatto che nuovi strumenti possano essere esplorati ma, prima di dichiarazioni propagandistiche sarebbe stato bene accertarsi della concreta fattibilità.

Senza voler proprio esagerare in partecipazione, magari dei adeguati passaggi in commissione ed incontri con i cittadini, qualcosa di più concreto non avrebbero guastato. Invece il protagonismo decisionale che spesso anima questa giunta pare stia procurando qualche difficoltà viste le dichiarazioni rilasciate dall’assessore il 17 Dicembre.

Come avevamo già scritto QUI il passaggio alla raccolta quotata sulla base del numero di volte che verrà esposto il mastello dell’indifferenziata, implica sia innovazione tecnologica che nel processo di raccolta e nella tariffazione, senza contare la conoscenza ed reale partecipazione dei cittadini e questo è un processo che impone tempi e modalità comunicative che non sono certo quelle dichiarate nei primi annunci.

Il rischio, come ammesso dall’Assessore, è un aumento degli abbandoni con effetto contrario dell’aumento dei costi per tutti. Oggettivo che già oggi le zone rurali burocraticamente denominate “case sparse” come Monteroni, Olmetto, Boietto ed altre, siano afflitte dal problema dell’abbandono, e far diventare questa una criticità è un attimo.

Anche il prendere ad esempio altri comuni deve essere contestualizzato in base a comuni che abbiano caratteristiche analoghe di dimensione, distribuzione, tessuto sociale ed economico, stagionalità e picchi non basta avere un’idea, serve concretezza.

Non può che far piacere sapere che si provi a migliorare la raccolta dei rifiuti ma non può essere corso il rischio che si traduca in un aumento dei costi con peggioramento del servizio e disagi ai cittadini fra poi chi abbia scarso ‘senso civico’ si senta come ‘giustificato’ all’abbandono.