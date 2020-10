Fregene, sguardi al futuro della pineta - Terzo Binario News

La Pineta Monumentale di Fregene è luogo di storia, natura e divertimento. La sua conservazione e manutenzione è dunque destinata alla cura e competenza di specialisti.

Per questo la Pro Loco di Fregene e Maccarese ha organizzato un convegno a carattere prettamente scientifico, coinvolgendo massimi esperti di botanica, scienze naturali e forestali, conservazione del patrimonio naturalistico, allo scopo di convogliare le loro illustri indicazioni in un documento, redatto a nostra cura, per generare spunti e concetti per nuove ed aggiornate linee guida di manutenzione e conservazione della Pineta Monumentale di Fregene.

Il convegno si terrà il 23 Ottobre 2020 dalle ore 18.00 , presso il giardino della Casa della Cultura – Biblioteca di Fregene “Gino Pallotta”, Fregene.