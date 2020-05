Fregene, rimossa la balenottera morta - Terzo Binario News

“E’ stata rimossa questa mattina da una ditta specializzata con l’ausilio della Polizia locale di Fiumicino la balenottera che era arrivata morta qualche giorno fa su una spiaggia di Fregene”. Questo quanto riferito in una nota dall’Amministrazione comunale.

“Trattandosi di un esemplare raro, è stato trasportato presso un istituto di zooprofilassi per accertamenti sulla causa della morte e studio della rotta di migrazione”.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 aprile l’esemplare di balenottera minore è stato rinvenuto senza vita sul litorale di Fregene, a pochi metri dalla sede dell’Ufficio Locale Marittimo. Sul posto sono subito intervenuti i militari della Guardia Costiera di Fregene che, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Roma, hanno interessato il medico veterinario reperibile della ASL RM3 ed hanno messo prontamente in sicurezza l’esemplare, della lunghezza di 240 cm e del peso di 250 chili circa.

La balenottera, però, è rimasta all’altezza dell’ingresso della spiaggia. Il M5S di Fiumicino, venerdì 1 maggio, è sbottato: ““Per questo ringraziamo la Guardia Costiera che tempestivamente si è recata sul luogo per l’identificazione e la predisposizione per il trasporto dell’animale. Purtroppo riceviamo segnalazioni dai cittadini, segnalandoci che il corpo dell’animale si trova ancora all’entrata della spiaggia, sul ciglio della strada. Il trasporto del corpo fino all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, dove sarà eseguita la necroscopia, spetta al Comune di Fiumicino, tramite la ditta incaricata”. E ancora: “Se ciò corrispondesse al vero, dispiacerebbe constatare che in una filiera che sta lavorando celermente, l’anello debole sia stato ancora una volta il Comune, che ritarda ad eseguire il trasporto. Ci auguriamo quindi che, nel caso la rimozione non sia stata effettuata, il Comune si attivi immediatamente, affinché si possa procedere alle analisi necessarie. Non è accettabile che il corpo della balenottera minore rimanga abbandonato sul ciglio della strada a causa dell’immobilismo politico”.

Lucia Franchini, comandante della Polizia locale di Fiumicino, è poi entrata nella questione: “La balenottera arrivata morta sulla spiaggia di Fregene era già stata messa in sicurezza dalla Capitaneria con l’ausilio di una biologa esperta e il Comune si è subito attivato per la rimozione che deve seguire procedure rigide e, per questo, non può essere immediata”.

“Sono procedure precise che non possono essere completate in poche ore. Purtroppo però qualcuno ha rimosso parte della copertura non solo esponendo la carcassa ad un deterioramento che rischia di comprometterne l’integrità – aggiunge Franchini -, ma anche violando l’ordinanza che vieta l’accesso alla spiaggia dove la balenottera è posizionata. Un fatto gravissimo”.