Fregene, M5S: "Balenottera morta ancora all'entrata della spiaggia, Comune si attivi" - Terzo Binario News

“La notizia del ritrovamento di una balenottera minore morta sulla spiaggia di Fregene ha lasciato tutti sgomenti. Sono notizie che mai vorremmo sentire. E’ fondamentale in questa fase che vengano accertate nei tempi più brevi possibili le cause della morte della balenottera, anche per capire se si è trattato di cause naturali o se siano connesse all’attività umana”. Così il M5S di Fiumicino in una nota.

“Per questo ringraziamo la Guardia Costiera che tempestivamente si è recata sul luogo per l’identificazione e la predisposizione per il trasporto dell’animale. Purtroppo riceviamo segnalazioni dai cittadini, segnalandoci che il corpo dell’animale si trova ancora all’entrata della spiaggia, sul ciglio della strada. Il trasporto del corpo fino all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, dove sarà eseguita la necroscopia, spetta al Comune di Fiumicino, tramite la ditta incaricata”.

“Se ciò corrispondesse al vero, dispiacerebbe constatare che in una filiera che sta lavorando celermente, l’anello debole sia stato ancora una volta il Comune, che ritarda ad eseguire il trasporto. Ci auguriamo quindi che, nel caso la rimozione non sia stata effettuata, il Comune si attivi immediatamente, affinché si possa procedere alle analisi necessarie. Non è accettabile che il corpo della balenottera minore rimanga abbandonato sul ciglio della strada a causa dell’immobilismo politico”.

Foto Facebook M5S Fiumicino