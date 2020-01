Fregene, alla biblioteca Pallotta si rinnovano gli abbonamenti - Terzo Binario News

“La nostra Biblioteca che conferma di essere una delle principali istituzioni culturali di Fregene e del territorio comunale grazie alla fervida attività delle Bibliotecarie che lavorano a titolo gratuito nella raccolta, catalogazione, prestiti e acquisto dei libri.

Il lavoro non si ferma però ai soli libri: nella nostra bellissima sede siamo stati in grado di offrire ai nostri frequentatori tutte quelle attività che sono a corollario della lettura, dalla presentazione di libri e di Autori, ai Convegni su tema, alla realizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici.

Il successo dei nostri eventi, l’apprezzamento degli utenti e la curiosità che suscita nel territorio la Biblioteca Gino Pallotta, è cosa di cui siamo orgogliosi.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie al contributo che ogni associato porta alla Biblioteca, in termini di disponibilità e interesse a presenziare agli eventi, di proporre temi su cui organizzare convegni e incontri e anche quello di contribuire con la propria quota associativa.

Anche per quest’anno la quota è di Euro 30 per singolo e di Euro 50 per coppia.

Vi invito pertanto ad effettuare il pagamento della quota che contribuirà a sostenere le molteplici attività che offriamo a tutti gratuitamente.

Il versamento può essere effettuato in contanti nella sede di Viale della Pineta 140, o, con un bonifico bancario, di cui in calce l’IBAN.

Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon 2020 e per invitarvi a partecipare alle nostre attività.

Il Presidente

Giovanni Bandiera

Rif. Bancario: Associazione Culturale Biblioteca Gino Pallotta, Fregene

Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia di Maccarese

IBAN : IT34T0832749630000000004714

Orari Biblioteca: tutti i giorni ore 16-19; Giovedì anche 9,30-12,30