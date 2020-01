Fregene, a febbraio e marzo divieto di traffico in via Portovenere: gli orari - Terzo Binario News

Anche nei mesi di febbraio e marzo sarà istituito il divieto di traffico veicolare a Fregene, in via Portovenere, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Marotta/via Recco e l’intersezione con via Maratea durante i seguenti orari di entrata e di uscita degli studenti dal plesso scolastico I.C. Fregene-Passoscuro:

– dalle ore 7.45 alle ore 8.30;

– dalle ore 12.45 alle ore 13.15;

– dalle ore 15.45 alle ore 16.15.

Così in una nota l’Amministrazione comunale di Fiumicino.