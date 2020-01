Freddo in arrivo per la Befana - Terzo Binario News

“Aria gelida di origine polare investirà le nostre regioni, anche con pioggia mista a neve fin sulle coste, sui monti della Laga, Gran Sasso e Majella. Tornerà la nebbia con clima invernale. Un deciso rinforzo dei venti di Tramontana farà crollare le temperature, i valori termici potranno scendere anche di 5°/6°C sotto la media del periodo”. Questo quanto riportato da Strada dei Parchi.

“In seguito le masse d’aria fredda cominceranno lentamente ad abbandonare l’Italia, ma almeno fino alla fine dell’anno riusciranno a mantenere un clima comunque abbastanza rigido soprattutto al Sud e sul basso Adriatico. Qualche grado in più verrà invece registrato sul lato tirrenico”.

“Da Capodanno e fino alla Befana il gigante anticiclone dominerà la scena italiana. Dalla giornata di lunedì 30 dicembre gli esperti meteo parlano di una generale stabilità atmosferica con il ritorno del sole e, soprattutto, con temperature in deciso aumento nei valori massimi e specialmente sulle regioni tirreniche. I valori minimi, invece, si manterranno piuttosto bassi quasi ovunque”.

“L’estrema stabilità atmosferica e l’assenza di vento potrebbero favorire peraltro un’insidia, ovvero il ritorno della nebbia. Massima attenzione quindi per tutti quelli che si metteranno alla guida durante le prossime festività, in particolare nelle zone interne del centro in quanto la visibilità potrebbe anche ridursi a meno di 50 metri, soprattutto durante le ore notturne e in prima mattinata”.