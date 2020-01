Freddo a Roma: stop attività nella palestra di via Ressi - Terzo Binario News

Attività della palestra sospese per il freddo. Succede al Portuense e a denunciarlo è Federico Rocca (Fratelli d’Italia).

“A seguito della consistente diminuzione della temperatura negli ambienti

della palestra del nostro plesso in Via Ressi per l’incalzare della stagione

invernale che non consente lo svolgimento delle attività ludico/motorie in

condizioni di salubrità per gli alunni, in attesa della sistemazione del

riscaldamento da parte del Municipio XI di Roma Capitale, si dispone, a far data da oggi, la sospensione delle attività ludico/motorie fino a nuova

comunicazione”. Questo quanto riportato da una circolare del dirigente scolastico

Rocca ha definito la situazione “incresciosa”.