Ladispoli, appello: "Aprite la stazione, il freddo può uccidere i senza fissa dimora" - Terzo Binario News

“L’Associazione Libera, Presidio di Cerveteri/Ladispoli fa un appello accorato al sindaco di Ladispoli: fino a quando le temperature non saranno più miti aprite la Stazione, come già accade nelle grandi città”. È quanto riportato in una nota.

“Il freddo può uccidere le persone senza fissa dimora. A coloro che sono disturbati dalla presenza di queste persone, chiediamo di alzare lo sguardo e aiutarci a costruire una comunità più giusta e solidale”.