Frattura M5S Santa Marinella confermata dal gruppo consiliare grillino - Terzo Binario News

In una nota inviata dal gruppo consiliare M5S si conferma la notizia pubblicata da Terzobinario.it circa la frattura nel Movimento di Santa Marinella con il consigliere Settanni e alcuni attivisti da una parte e coloro che hanno avanzato la proposta di cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre dall’altra.

“Il Gruppo del M5S di Santa Marinella e Santa Severa negli ultimi mesi si è trovato anch’esso ad affrontare quella che è la crisi d’ identità che si è verificata nel M5S a livello nazionale, ormai tristemente nota a tutti e che proprio in questi giorni è culminata con l’espulsione del Senatore Gianluigi Paragone.

Il nostro Movimento nasce da ideali e principi diversi e in contrasto con le logiche della vecchia politica legata alle poltrone, agli intrighi di palazzo e distante dalle reali esigenze dei cittadini. Proprio per tale motivo, nell’ambito del nostro Gruppo locale la scelta dell’alleanza con il PD ha fatto sorgere un’atmosfera di disgregazione che ha portato molti a lasciare l’impegno concreto e persino cancellare la loro iscrizione alla piattaforma Rousseau. Indipendentemente dalle vicende nazionali che continueremo a seguire nella certezza che la nostra forza politica saprà ritrovare la forza e il coraggio di un vero cambiamento con il ritorno agli originali principi fondanti, a livello locale, nel profondo rispetto dei nostri elettori, la maggioranza del Gruppo non ha mai accettato un’alleanza con l’attuale amministrazione a guida PD che con lo spirito del M5S nulla aveva a che fare. Tale alleanza era voluta unicamente da pochi attivisti notoriamente legati agli ambienti di sinistra. A seguito di una recente vicenda politica in cui tali attivisti hanno portato avanti un’iniziativa di cui tutti i componenti del Gruppo sono stati tenuti completamente all’oscuro è stato di fatto minato il rapporto di fiducia con gli stessi. Accettiamo senza alcun problema la loro decisione di collaborare con il PD locale, augurandogli un in bocca al lupo per le loro future esperienze professionali e/o elettorali. Noi del Gruppo M5S di Santa Marinella e Santa Severa continueremo a restare fedeli a quei valori per cui i nostri elettori ci hanno votato e continuano a credere in noi, lavorando nel mandato di opposizione ricevuto sempre e soltanto nell’interesse della comunità e restando aperti a chi ancora crede nei vecchi ideali del Movimento che tanto avevano fatto sperare molti italiani in un vero rinnovamento.”

Il Gruppo Consiliare del M5S