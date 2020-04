Fratelli Mattei, Guidi (FdI): "Presto il ricordo nel parco dedicato alla loro memoria" - Terzo Binario News

“Un anno fa veniva portata a compimento la nostra, storica, battaglia, di dedicare un un parco, nella loro Primavalle, a Stefano e Virgilio Mattei, barbaramente assassinati nel rogo applicato alla loro abitazione, da esponenti dell’ultra sinistra, nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1973. Il 27 marzo del 2019 la giunta capitolina, recepiva infatti, grazie alla caparbietà di Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale, la richiesta avanzata nel lontano 2003 quando da assessore del Muncipio XIX ,insieme all’allora Presidente Marco Visconti, chiedemmo, con una toccante cerimonia, di intitolare ai fratelli Mattei il parco di via Battistini, nel trentesimo anniversario della strage”. Lo dichiara Federico Guidi ,coordinatore di FDI del Municipio XIV.

“E proprio lo scorso anno, grazie ai consiglieri del 14 Municipio Alberto Mariani e Stefano Oddo, un ulteriore tassello della memoria fu apposto con una ulteriore targa, proprio nel luogo del martirio di Stefano e Virgilio. Questo anno, l’emergenza Covid 19 ci ha impedito di ricordare, come avremmo voluto, i fratelli Mattei con una cerimonia nel loro parco, finalmente ufficiale, ma che faremo appena possibile, perché niente e nessuno potrà impedirci di continuare a chiedere quella giustizia che ancora manca e a ricordare ogni anno, nel loro territorio, nella loro Primavalle, Stefano e Virgilio Mattei, uccisi dall’odio comunista, martiri per la libertà, caduti per l’Italia”.