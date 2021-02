Fratelli d'Italia Roma, "Io amo Roma, il San Valentino dedicato alla Capitale" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Torna anche per questo San Valentino l’iniziativa “Io amo Roma” che ha visto la presenza di gazebo in diversi punti della città il 13 e 14 febbraio.

Un cuore, cupido, il simbolo di Fratelli d’Italia e Roma, tutto per manifestare il nostro amore per la Città Eterna e da innamorati della nostra città rinnoviamo la promessa del nostro impegno per tutelarla e difenderla da tutto quello che quotidianamente la ferisce, la offende e la deturpa, ad iniziare da un’amministrazione disattenta e incapace di dare le risposte necessarie e di programmare il rilancio della Capitale.

Amarla significa rispettarla, contribuire a tenerla pulita e sicura, rispettare e valorizzare la sua storia, l’identità e la cultura, nonché lavorare per ridarle quel ruolo nel contesto internazionale che merita e soprattutto una reale e concreta riforma sui poteri speciali e i fondi da attribuirle, non caso siamo a pochi giorni dalla ricorrenza dei 150 anni di Roma Capitale. Questi sono solo alcuni dei punti e degli impegni assunti dagli innamorati di Roma che si sono recati ai gazebo e hanno lasciato un’idea per la città, ricevendo in omaggio un igienizzante tricolore per le mani.

Lo comunicano in una nota Rachele Mussolini consigliere di Roma Capitale, Federico Rocca responsabile romano degli enti locali Fratelli d’Italia e i consiglieri municipali di FDI Gianluca Caramanna, Valerio Garipoli e Alberto Mariani e Amedeo Zamparelli dirigente FDI del Municipio IX.