Fratelli d'Italia Cerveteri LiberaMente ringrazia per la solidarietà - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Nessuno di noi si sarebbe mai immaginato che l’umanità avrebbe dovuto allontanarsi da se stessa per doversi proteggere da un virus infame che ci costringe alla reclusione, all’allontanamento dai propri affetti, all’azzeramento dell’economia, ad assistere alla trasformazione della nostra città in un fantasma, ancor peggio il non sapere quando tutto questo finirà!

Nell’occasione di questa insolita e triste Pasqua di resurrezione noi di Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente pensiamo sia doveroso rivolgere i nostri complimenti e i nostri ringraziamenti, a tutti i negozianti che ogni giorno danno la possibilità di vivere alla nostra Cerveteri, ai cittadini che in questi giorni hanno donato per garantire dignità alle persone più sfortunate, ai ragazzi della Protezione Civile e a tutti i volontari che sono sempre al fianco dei cittadini, alle Forze dell’ordine che ogni giorno controllano il territorio cercando di far rispettare le regole, ai Farmacisti e Parafarmacisti che hanno garantito la regolare distribuzione dei medicinali, agli amici Agricoltori che senza indugio hanno raccolto il nostro appello e volontariamente hanno partecipato alla sanificazione della nostra città, agli operatori ecologici che tutti i giorni garantiscono la pulizia di Cerveteri, alle persone colpite dal virus che stanno lottando per guarire, a tutti quelli che in un modo o in un altro stanno contribuendo affinché i più deboli non siano lasciati indietro e ad ognuno di voi Cervetrani, vanno i nostri più sinceri Auguri per una felice Pasqua di Resurrezione.

Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente