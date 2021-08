Franco Miseria, il coreografo di “Fantastico” direttore artistico della Pyt Dance Studio di Bracciano - Terzo Binario News

“Bracciano sempre più al centro dell’attenzione nel panorama della danza italiana. Si amplia la direzione artistica della Pyt Dance Studio di Bracciano, la scuola di danza diretta da Andrea Modica e Letizia Pirisi presente sul territorio braccianese dal 2013, con il noto coreografo televisivo Franco Miseria.

La scuola, che vanta da sempre partnership importanti a livello nazionale ed internazionale aveva già collaborato in passato con Franco Miseria che ha deciso di portare la sua esperienza e la sua arte stabilmente nella scuola braccianese dove, da settembre, curerà la direzione artistica del settore classico e modern.

“Franco Miseria è uno dei coreografi e ballerini più importanti della storia della danza italiana, basti pensare ai programmi televisivi come “Luna Park”, “Stasera niente di nuovo”, “Serata d’onore”, “Buona domenica” , “Fantastico”( dove scopre e fa conoscere talenti come Heater Parisi e Lorella Cuccarini) e tantissimi altre apparizioni e lavori sia in RAI che Mediaset (comprese le ultime edizioni di Sanremo), dove ha affiancato personaggi di chiara fama come Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Massimo Ranieri, Adriano Celentano, Christian De Sica e tanti altri. Una collaborazione importante e motivo di grande orgoglio per la nostra scuola e per i suoi ballerini”, riferisce il direttore artistico Andrea Modica.

La scuola, nata come una street school diventa a tutti gli effetti una scuola di danza completa dove l’attenzione è rivolta quindi all’insegnamento dei vari stili di danza ed in cui ogni studente potrà scegliere il proprio percorso da intraprendere”.