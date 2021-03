Franco Conte ricorda Giuseppe Davoli - Terzo Binario News

“Ciao Peppe, sei stato un grande uomo, ma soprattutto un grande amico.

Tanti consigli e insegnamenti, tu sempre elegante, tu sempre con il tuo portamento da vero signore ma con tanta umiltà, quella che mettevi avanti a tutti.

Non sono mai riuscito a offrirti un caffè perché offrivi sempre tu, e mi dicevi: “Tuo padre era un grande amico”, e ti si arrossavano gli occhi. Hai dato tanto per questo paese, la passione per la politica ma soprattutto per il calcio.

Poliziotto in pensione amato e benvoluto da tutti. Bastava guardare in alto e se vedevi il cappello c’era Peppe. Oggi ci lasci ma con l’ultimo saluto che ti daremo in chiesa non sarà un saluto buio, no! Perché tu rimarrai sempre nei nostri pensieri, e un fiore per tè ci sarà sempre, ciao Giuseppe Davoli.

Ciao Peppe, riposa in pace con tutti i tuoi amici che ritroverai lassù”.

Franco Conte