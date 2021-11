Franco Cecchini premiato a Ladispoli per il salvataggio del centauro - Terzo Binario News

Riconoscimento anche allo stabilimento La Baia per i soccorsi estivi

Ieri durante il Consiglio Comunale, il sindaco Alessandro Grando ha conferito una targa a Franco Cecchini, operatore ecologico della Tekneko, per aver soccorso un motociclista in pericolo di vita e finito tra i rovi in via Mantovani

Oltre a lui, premiati i componenti dello stabilimento La Baia per i tanti salvataggi effettuati durante la scorsa stagione estiva.