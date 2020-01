Frana salita Castel Giubileo, Caudo: "Undici persone evacuate e sette alloggiate in abitazioni alternative" - Terzo Binario News

“Una frana, questa mattina alle ore 5,40, ha occluso l’apertura di alcune abitazioni nella salita del Castel Giubileo. Sei alloggi sono stati dichiarati inagibili (uno dei quali disabitato), 11 persone sono state evacuate e 7 devono essere alloggiate in abitazioni alternative”. Così Giovanni Caudo, presidente del Municipio III.

“Per loro, il servizio assistenza alloggi ha già individuato una soluzione. Nessuno è rimasto ferito – ha ricordato Caudo – la frana di parte del costone è stata probabilmente innescata da una perdita di acqua Acea che ha dilavato il costone durante la notte. Le abitazioni collocate in una zona a rischio frana sono ora interdette e sottoposte a vigilanza anti sciacallaggio”.

” Un grazie alle forze dell’ordine, alla protezione civile e alla polizia locale del gruppo Nomentano III per il lavoro comune svolto e per avere prontamente operato e rassicurato gli abitanti”.

I caschi bianchi, nel frattempo, stanno fornendo assistenza alle persone che necessitano di assistenza alloggiativa a seguito dello sgombero disposto dai vigili del fuoco. “Si tratta di 4 appartamenti al momento non agibili con una decina di occupanti. Finora 7 di loro hanno manifestato necessità di alloggio alternativo e per i quali gli agenti del Nae della Polizia Locale , unitamente agli operatori della Sala Operativa Sociale si stanno adoperando per le procedure di assistenza . Sul posto anche protezione civile e tecnici Acea”.