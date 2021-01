Fra acqua e fango la Tirreno Atletica porta a casa risultati importanti - Terzo Binario News

Parte il cross e la Tirreno Atletica c’è. Nella prima giornata gli atleti non hanno badato nemmeno alla pioggia che ha trasformato il terreno in un pantano. Troppa la voglia di correre, ad ogni livello.

Per i biancazzurri una bella prova, che ha testato il lavoro svolto in allenamento. Andando ai risultati, medaglia d’argento per Lucrezia Adamo che, sebbene in casacca reatina della Studentesca Milardi, al primo anno della categoria Promesse si è cimentata sugli 8km. Nelle Allieve, passaggio di categoria ed esordio sulla distanza dei 4km per Matilde Patanè e Sofia Fiorentini che giungono rispettivamente in nona e 15esima posizione. Cross corto di 3Km per la categoria assoluta: Lorenzo Patanè è 11esimo, Marco Borghini appena dietro e davanti a Mario Pelliccione in M45. Isabella Papa è terza nella classifica Assoluta donne, con un rientro alle gare piuttosto convincente.

La fatica più grande della giornata ricade sulle spalle degli Assoluti maschili, corsi sotto una pioggia incessante e nel fango per tutti i 10km. Ottima gara per Matteo Moretti, reduce da un infortunio, nono. Seguono Federico Ubaldi 22esimo, Vittorio Casalini e Federico Orlando rispettivamente 32esimo e 35esimo. Felice Tofi è 43esimo mentre la squadra civitavecchiese è sesta.

Fra i cadetti si corrono i 2500 e Leonardo Dolci arriva secondo in una gara combattutissima che lo ha visto a lungo imprimere il ritmo in testa alla competizione. Seguono i compagni di squadra Fabio Massimo Baliva e Andrea Augelli rispettivamente 32esimo e 33esimo.

Nei 2000m Cadette, Sara Pontani si aggiudica la gara con una condotta tanto autoritaria quanto solitaria. Poco dietro di lei c’è Myriam Tofi, al primo anno della categoria, arrivata terza. Grande sorpresa per Gloria De Santis, alla sua prima gara in assoluto stringe i denti arrivando ottava e mostrando grandi margini di miglioramento. Seguono Consuelo Giovagnoli 21esima, Sara Zaccaria 31esima e Camilla Zaccaria 42esima, tutte al primo anno di categoria. In generale sono tutti punti buoni da accantonare per il Trofeo laziale.